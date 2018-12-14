МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в пятницу на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют смешанную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.30 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,18% — до 6,19 доллара, "Лукойла" — на 0,08%, до 76,82 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,59%, до 168,4 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 0,72%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — дорожали на 1,48%, до 27,5 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,29% — до 1,19 доллара, Сбербанка — опускалась на 0,09%, до 11,34 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", теряли 0,35% стоимости, достигая 16,94 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,34% — до 19,7 доллара, "Северстали" — на 0,21%, до 13,99 доллара, НЛМК — дорожали на 0,02%, до 22,95 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,2% — до 13,48 доллара, "Ленты" — росла на 0,98%, до 3,08 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 1,86% — до 2,41 доллара.