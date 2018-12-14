МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине торгов продолжает снижаться к доллару и перешел к росту против евро на фоне ослабления европейской валюты на рынке форекс.

Торги проходят в узком диапазоне в ожидании решения Банка России по ключевой ставке, отмечают эксперты рынка.

Курс доллара расчетами "завтра" на 11.54 мск пятницы рос на 25 копеек — до 66,49 рубля, курс евро снижался на 9 копеек, до 75,14 рубля, следует из динамики торгов Московской биржи.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,81% — до 60,95 доллара за баррель.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИИ РЕШЕНИЯ ЦБ РФ ПО СТАВКЕ

Ключевое событие наступившего дня для российского рубля и в целом для экономики РФ — это заседание Банка России, напоминает валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров.

"Основной показатель денежно-кредитной политики — ключевая ставка, находится в центре внимания участников рынка. Обсуждаются два основных сценария: сохранения ставки на текущем уровне 7,5% или ее повышение до 7,75%. В ожидании этого события валютные курсы на Московской бирже в течение нескольких торговых сессий, консолидируются в узких диапазонах", — добавляет он.

При этом рынок уверен, что ставка будет неизбежно повышена в следующем году на фоне ускорения инфляции до 5-5,5%, отмечает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

Он напоминает, что 18-19 декабря пройдет очередное заседание ФРС США, в ходе которого будет также определена судьба ставки. С большой долей вероятности будет принято решение о её повышении с 2,25% до 2,5%, отмечает эксперт.

В то же время аналитики рынка отмечают ослабление евро на валютном рынке после заседания Европейского центрального банка, на котором было решено сохранить ставку на текущем уровне.

Совет управляющих ЕЦБ на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года.

К текущему моменту евро к доллару торгуется на уровне 1,1299 против 1,1363 – уровня предыдущего закрытия торгов.

ПРОГНОЗЫ

Если ставка ЦБ РФ будет повышена, то это станет локальным позитивом для российского рубля, рынок акций, вероятно, среагирует нейтрально, считает Разуваев из "Альпари".

В случае повышения ставки ЦБ РФ доллар может протестировать отметку в 66 рублей, считает Дмитрий Полевой из РФПИ. В то же время более значимым для рубля должно оказаться решение о возобновлении покупок валюты в рамках бюджетного правила, которое ЦБ обещал рассмотреть, указывает он.

В отсутствие повышения ставки рубль может незначительно ослабеть, отмечают аналитики Нордеа банка Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов.