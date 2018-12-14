МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем сохраняют утреннюю негативную динамику на фоне распродаж на мировых фондовых рынках после статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.55 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,54% — до 61,12 доллара за баррель. Стоимость январских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,53% — до 52,31 доллара за баррель.

В пятницу на мировых рынках отмечается ухудшение рисковых настроений, о чем свидетельствуют распродажи на биржах Европы и Азии. Пессимизм инвесторов связан со статистикой из Китая, которая оказалась хуже прогнозов аналитиков. Статистика из КНР имеет важное значение для мировых рынков, поскольку это вторая по величине в мире экономика, а также крупнейший импортер нефти.

По официальным данным из КНР, рост объема промышленного производства в КНР в ноябре в годовом выражении замедлился до 5,4%,с 5,9% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения темпов роста. А розничные продажи в стране в прошлом месяце увеличились в годовом исчислении на 8,1% против 8,6% в октябре. Это самый слабый темп роста показателя с 2003 года. Аналитики, напротив, ждали ускорения до 8,8%.

Кроме ухудшения общих настроений инвесторов, распродажи на рынке нефти связаны с фиксацией прибыли после того, как стоимость сырья в четверг росла на 2-3%. "После такого сильного скачка вчера происходит небольшая консолидация рынка", — сказал агентству Рейтер директор по инвестициям Probis Securities Джонатан Барратт (Jonathan Barratt).