МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Малоликвидные акции "Аптечной сети 36,6" подскакивали более чем на 30%, отыгрывая новости о том, что Банк России приостановил допэмиссию компании, следует из данных торгов Московской биржи.

К 16.35 мск акции "Аптечной сети 36,6" росли на 14,39% (уже подскакивали на 33,8% — до 5,295 рубля), при этом дневной объем торгов увеличился примерно в 15 раз по сравнению с торгами за последнее время. В то же время индекс Мосбиржи снижается на 0,54%.

Как ранее в пятницу сообщил Банк России, регулятор 13 декабря принял решение о приостановлении эмиссии обыкновенных именных бездокументарных акций "Аптечной сети 36,6".

В начале октября акционеры "Аптечной сети" одобрили увеличение уставного капитала компании в 3,6 раза через допэмиссию 6 миллиардов обыкновенных акций номиналом 64 копейки. Сейчас уставный капитал "Аптечной сети" составляет 1,492 миллиарда рублей, он разделен 2,331 миллиарда акций номиналом 64 копейки.

"Это совершенно нормальная реакция рынка на отмену регулятором допэмиссии акций, которая могла бы размыть доли миноритариев в разы, ведь планировалось увеличение уставного капитала в 3,6 раза. Регулятор принял решение в пользу миноритарных акционеров, и это не могло не обрадовать рынок. Как правило, увеличение уставного капитала либо количества акций в свободном обращении негативно влияет на акции эмитента, а уменьшение уставного капитала либо сокращение free float, наоборот, позитивно", — прокомментировала агентству "Прайм" заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова.

Группа компаний "Аптечная сеть 36,6", основанная в 1991 году, занимается розничной торговлей товарами для красоты и здоровья. Ключевыми брендами группы являются аптеки "36,6", "Горздрав" и A.v.e.