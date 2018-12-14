МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером усилил снижение по отношению к доллару, позитивное влияние повышения ключевой ставки ЦБ РФ быстро сошло на нет на фоне оценки игроками предстоящих покупок валюты Центробанком на открытом рынке для Минфина, отмечают эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.33 мск повышался на 51 копейку, до 66,75 рубля, курс евро – на 1 копейку до 75,25 рубля.

Ожидаемое решение о повышении ставки ЦБ на 0,25 процентных пункта, до 7,75% годовых, принесло рублю локальное укрепление в пределах 20 копеек. Однако затем российская валюта стала терять в весе и быстро вышла в ощутимый минус к доллару и растеряла рост к евро. Давление оказало решение финансового регулятора возобновить на рынке покупки валюты в полном объеме для Минфина – уже с 15 января. Решение о возобновлении отложенных в 2018 году покупок валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок, добавила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Важным стало заявление главы ЦБ о том, что приостановка покупки на открытом рынке валюты для Минфина остается не единственным инструментом при рисках финансовой стабильности. Например, ЦБ готов задействовать валютное рефинансирование, если ликвидность понизиться, напомнила Набиуллина. То есть покупки валюты для Минфина могут не останавливаться в таком случае, и это негативный для рубля сигнал, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

Новость о возобновлении покупок валюты ожидаемая: управляемая девальвация, политика слабого рубля, рассуждает Александр Разуваев из компании "Альпари". России же нужен сильный рубль, это более высокое качество жизни, низкая инфляция, низкие процентные ставки, считает он.

"Впрочем, возможно, ЦБ РФ в 2019 году ожидает коллапс мировой финансовой системы, в том числе прогнозирует дешевеющую нефть, и старается максимально подготовиться к этому сценарию (накапливая резервы). ЦБ РФ, например, накопил золота на 80 миллиардов долларов. Впрочем, уже существующих 460 миллиардов долларов международных резервов для России более чем достаточно", — заключил он.