МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу снизился, отыгрывая сползание основных мировых фондовых рынков.

Неуверенная динамика нефтяных котировок добавила давления на российский рынок акций в конце недели.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,54%, до 2365,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,14%, до 1116,50 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

КОНЪЮНКТУРА НАДАВИЛА

Российский фондовый рынок в пятницу попал под давление ухудшившейся конъюнктуры мировых фондовых рынков.

Инвесторы негативно восприняли данные о замедлении темпа роста промышленного производства в Китае. В ноябре этот темп ослаб до 5,4% в годовом выражении против 5,9% месяцем ранее. Аналитики ждали сохранения темпов роста. Розничные продажи в Поднебесной при этом подросли лишь на 8,1% против 8,6% в октябре. Такой рост показателя оказался самым низким с 2003 года. Аналитики ожидали ускорения до 8,8%.

Биржи Европы на этом фоне также продемонстрировали снижение. По итогам торгов британский FTSE 100 опустился на 0,47%, до 6845,17 пункта, французский CAC 40 — на 0,88%, до 4853,7 пункта, немецкий DAX — на 0,54%, до 10865,77 пункта.

Сползание рынка нефти в направлении психологически значимого уровня 60 долларов за баррель добавляло давление на стоимость российских активов. Давление на котировки "черного золота" оказывает снижение аппетита к риску на глобальных площадках.

В лидерах снижения оказались бумаги Сбербанка (-2,2%), "Русгидро" (-1,8%), "Мосбиржи" (-1,8%), НЛМК (-1,6%). Подорожали акции "Мегафона" (+1,6%), "Новатэка" (+1,5%), "Алросы" (+0,9%) и "Роснефти" (+0,5%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В понедельник для серьезного повышения российских акций может понадобиться сильный драйвер, а он, скорее всего, будет отсутствовать, рассуждает Анастасия Соснова из ИК "Фридом Финанс".

"Дело в том, что инвесторы на глобальных рынках в преддверии последнего в этом году заседания ФРС США 18-19 декабря предпочтут занять наблюдательную позицию. Таким образом, глобальный фон в самом начале неделе может оказаться нейтральным", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2315-2415 пунктов, а РТС – в коридоре 1100-1130 пунктов, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.