МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером чуть усилил снижение по отношению к доллару и, в большей степени, к евро, по сравнению с дневными котировками, продолжая отыгрывать решение ЦБ РФ возобновить покупку валюты на рынке для Минфина. Сползание рынка нефти добавило давления на курс валюты РФ.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.45 мск повышался на 51 копейку, до 66,75 рубля, курс евро – на 24 копейки, до 75,47 рубля.

ЦБ РФ ДОБАВИЛ ДАВЛЕНИЯ НА РУБЛЬ

Рубль перед выходными торгуется в минусе, отыгрывая снижение глобального спроса на рисковые активы на фоне ослабления темпов роста китайской экономики.

Негативная динамика рынка нефти добавила давления на курс российской валюты в условиях опасений по поводу снижения спроса на топливо из-за замедления экономических темпов роста в Китае.

Решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,75% годовых и комментарии регулятора обусловили широкие колебания курса валюты РФ во второй половине дня.

И если решение о повышении ставки принесло рублю локальное укрепление в пределах 20 копеек, затем российская валюта стала терять в весе и быстро вышла в ощутимый минус к доллару и растеряла рост к евро. Давление оказало решение финансового регулятора возобновить на рынке покупки валюты в полном объеме для Минфина – уже с 15 января. Решение о возобновлении отложенных в 2018 году покупок валюты будет приниматься после возобновления регулярных покупок, добавила Набиуллина.

Важным стало заявление главы ЦБ о том, что приостановка покупки на открытом рынке валюты для Минфина остается не единственным инструментом при рисках финансовой стабильности. Например, ЦБ готов задействовать валютное рефинансирование, если ликвидность понизиться, напомнила Набиуллина.

То есть, покупки валюты для Минфина могут не останавливаться в таком случае, и это негативный для рубля сигнал, отметил Иван Марчена из ГК Forex Club.

В итоге доллар и евро повышаются вечером к рублю на 0,3-0,8%. Рублевая цена нефти при этом колеблется ниже уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 74,7-76,1 рубля, считает Марчена.

Новостной фон для пары доллар-рубль остаётся достаточно нейтральным, считает руководитель инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Иван Нечаев. "Важное событие следующей недели – решение ФРС по ставке (19.12.2018). В отсутствие сюрпризов, ожидаем стоимость пары доллар-рубль на следующей неделе в диапазоне 66-67 рублей. В случае решения ФРС сохранить ставку на текущем уровне пара вероятнее всего уйдет ниже отметки 66", — добавил он.

Доллар на неделе будет подвержен ряду негативных факторов, способных ослабить курс американской валюты до отметки в 66 рублей, также полагает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Основная причина – слабые данные американской экономики, подтверждающие прогнозы о дальнейшем замедлении экономического роста в США. Сохранение высокого дефицита торгового баланса на фоне высокой неопределенности в отношении дальнейшего курса торговых инициатив США, опережающий прогнозы рост дефицита федерального бюджета, снижение запасов нефти в США, а также очередной спад фондового рынка способны серьезно дестабилизировать позиции доллара", — заключила она.