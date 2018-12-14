МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Курс фунта стерлингов в пятницу вечером снижается по отношению к доллару, давление на настроения трейдеров продолжает оказывать неопределенность, связанная с перспективами выхода Великобритании из ЕС (Brexit), свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.52 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,2581 доллара с 1,2636 доллара за фунт на предыдущем закрытии. Курс евро к доллару снижался до 1,1305 доллара за евро с 1,1361 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене при этом снижался до 113,22 иены со 113,62 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,37%, до 97,43 пункта.

Ранее в пятницу в Брюсселе прошел второй день Евросаммита, на котором были рассмотрены вопросы миграции, противодействия пропаганде, безопасности, единого рынка и климатических изменений. В четверг среди прочего обсуждалась проблема Brexit. Премьер Бельгии Шарль Мишель в пятницу заявил, что сигналы, которые лидеры ЕС услышали накануне от главы британского кабмина Терезы Мэй относительно перспектив одобрения соглашения о Brexit, не слишком оптимистичны.

Мэй при этом заявила, что в ближайшие дни продолжит переговоры с Брюсселем о будущем соглашении, чтобы получить дополнительные гарантии, необходимые для одобрения в парламенте Великобритании. Мэй подчеркнула, что дальнейшие разъяснения и обсуждения с ЕС все еще возможны.

"Инвесторы соблюдают осторожность из-за политической неопределенности", — сказала агентству Рейтер валютный стратег Commerzbank Эстер Мария Райхельт (Esther Maria Reichelt). Хотя большинство инвесторов считает, что британский парламент в конечном итоге поддержит "более мягкий Brexit", а не полное отделение от ЕС, валютные трейдеры не предпринимают решительных действий, добавила она.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Но затем возникли проблемы с одобрением документов в британском парламенте.