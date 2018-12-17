МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют преимущественно положительную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.33 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 0,35% — до 6,21 доллара, "Лукойла" — на 0,4%, до 76,3 доллара, "Новатэка" — опускалась на 0,35%, до 171,6 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,44%, до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — на 0,74%, до 27,15 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 2,15% — до 1,21 доллара, Сбербанка — на 0,89%, до 11,09 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", прибавляли 1,27% стоимости, достигая 16,71 доллара.

Расписки "Норникеля" росли в цене на 1,15% — до 19,86 доллара, "Северстали" — на 1,04%, до 14,04 доллара, НЛМК — дешевели на 0,26%, до 22,66 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" росла на 0,97% — до 13,57 доллара, "Ленты" — на 1,06%, до 3,09 доллара. Бумаги АФК "Система" дорожали на 2,33% — до 2,42 доллара.