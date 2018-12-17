МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Акции британского онлайн-ритейлера одежды, обуви и аксессуаров ASOS упали в цене на Лондонской фондовой бирже более чем на 40% после того, как в своей отчетности за первый квартал 2018-2019 финансового года компания понизила прогноз по росту объема продаж по итогам всего года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 мск акции компании ASOS дешевели на 42,64% — до 24,14 фунта за штуку.

Компания в понедельник сообщила, что продажи в первом квартале (завершился 30 ноября) 2018-2019 фингода выросли на 14%, до 656 миллионов фунтов (826 миллионов долларов). При этом ASOS отметила, что в ноябре было зафиксировано значительное ухудшение показателей на фоне экономической неопределенности на многих ключевых рынках для компании.

Теперь ASOS прогнозирует, по итогам текущего финансового года, который завершится в августе 2019 года, объем продаж вырастет примерно на 15%, хотя ранее ожидался рост на 20-25%.

Британский онлайн-ритейлер одежды ASOS основан в 2000 году. Компания продает около 850 брендов предметов одежды, обуви и аксессуаров и поставляет их в более чем 200 стран мира. Количество сотрудников превышает 3,5 тысячи человек.