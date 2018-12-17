МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник днем плавно поднимается по основным индексам после снижения в пятницу и негативного старта торгов.

Индекс Мосбиржи к 13.25 мск рос на 0,48% — до 2377,04 пункта, индекс РТС — на 0,86%, до 1126,08 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 27 копеек — до 66,49 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 75,38 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,8% — до 60,76 доллара за баррель.

РОСТ РЫНКА

После небольшого снижения на открытии торгов, рынок акций смог перейти к росту по основным индексам.

"На Московской бирже новая торговая неделя началась с плавного восстановления котировок акций банков и сырьевых компаний, которые в пятницу были лидерами падения", — отмечает Даниил Егоров из Dukascopy Bank SA.

В данный момент торги на российском рынке постепенно переходят в предпраздничный режим, и амплитуда колебаний и объемы торгов должны падать, отмечает начальник аналитического отдела "БКС Брокер" Василий Карпунин.

"Индекс Мосбиржи с октября показывает боковую динамику. Новогоднее ралли может быть и состоится, но вот с какого уровня оно будет? И по времени… Пока трейдеры не убедятся, что "быки" в США отстоят отметку 2600 по индексу S&P-500 у нас не будет никакого ралли. Поскольку на американских индексах мы часто видим ложные пробития различных значимых уровней, я не исключаю того, что на какое-то время эта отметка будет пробита", — оценивает возможности дальнейшего роста рынка акций РФ Андрей Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ОВК (3,73%), "Аптечной сети 36 и 6" (3,15%), ВТБ (1,83%), депозитарные расписки "Ленты" (1,62%), бумаги "Татнефти" (префы поднимаются на 1,24%, обыкновенные акции – на 1,45%), а также акции НЛМК (1,42%), "Норникеля" (1,25%) и акции ОГК-2 (1,17%).

Также поднимаются бумаги Сбербанка: префы — на 0,27%, обыкновенные акции – на 0,76%.

Акции "Юнипро" падают на 4,46%, ММК – на 4,33% на фоне предстоящей дивидендной отсечки (18 декабря).

Также в лидерах падения – акции "Сафмар Финансовые инвестиции" (-2,19%), "Мосэнерго" (-1,59%), депозитарные расписки En+ (-1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"Два единственных триггера для движений на этой неделе касаются заседания ФРС в среду и квартальной экспирации фьючерсов и опционов в четверг. Конкретно сегодня нет каких-либо мощных драйверов, так что высоки шансы на то, что динамика нашего рынка останется преимущественно нейтральной", — говорит Карпунин из "БКС Брокер".

Индекс Мосбиржи проторгуется в понедельник в пределах 2345-2380 пунктов, полагает Александр Разуваев из "Альпари".

Среди позитива на рынке акций РФ Верников из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" указывает, что акции "Газпрома" почти снизились до зоны поддержки 150-153 рублей, от которой вероятен отскок наверх, а бумаги "Роснефти" могут найти поддержку на уровне 414 рублей.

"Ну и главное — нижние границы боковых коридоров у российских индексов "медведями" вниз не пробиты. У индекса Мосбиржи коридор 2280-2450 пунктов", — добавляет он.

"На этой неделе будет опубликована статистика по розничным продажам, располагаемым доходам и безработице в России за ноябрь. Состоится традиционная пресс-конференция президента РФ Владимира Путина, на которой будут подведены экономические и политические итоги года", — напоминают о предстоящих событиях недели аналитики ITI Capital.

"Мегафон" опубликует отчетность по МСФО за третий квартал текущего года, добавляют они. Эксперты не ждут особого интереса инвесторов к результатам компании в связи с низким объемом оставшихся акций в обращении и планами их выкупа.