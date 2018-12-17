МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс евро растет к доллару в понедельник, восстанавливаясь после падения в конце прошлой недели на фоне ухудшения Европейским центробанком (ЕЦБ) прогнозов по росту экономики еврозоны, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.09 мск курс евро к доллару рос до 1,1337 доллара за евро с 1,1302 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене при этом снижался до 113,31 иены со 113,36 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 97,24 пункта.

Курс единой европейской валюты в понедельник отыгрывает падение по отношению к доллару на 0,5% в конце прошлой недели. Тогда евро оказался под давлением после того, как ЕЦБ понизил прогноз по росту ВВП еврозоны на 0,1 процентного пункта на текущий и следующий годы, сохранив ключевую ставку на рекордно низком нулевом уровне и подтвердив окончание программы покупки активов до конца текущего года.

Участники торгов обратили определенное внимание на внутреннюю статистику. Так, по данным европейского статистического агентства Евростат, годовая инфляция в 19 странах еврозоны в ноябре, по окончательной оценке, замедлилась до 1,9% против уровня октября в 2,2%. Аналитики ожидали показатель на уровне предварительной оценки в 2%.

Кроме того, мировые трейдеры ждут заседания ФРС США 18-19 декабря. По прогнозам аналитиков, регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. При этом рынки ждут прогнозов регулятора по росту ВВП и инфляции, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально планировалось три повышения, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Повышение ставки ФРС традиционно укрепляет курс доллара, при этом неопределенность сдерживает инвесторов от больших позиций на валютном рынке в понедельник.

"Повышение ключевой ставки на финальном заседании в 2018 год — это почти решенный вопрос, но более важным является изменение графика повышения ставки ФРС в 2019 году и далее. Если американский регулятор видит серьезный риск замедления экономического роста, то количество повышений будет снижено", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного стратега FXTM Хусейна Саеда (Hussein Sayed).