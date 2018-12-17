МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в понедельник демонстрируют негативную динамику в ожидании повышения процентной ставки ФРС на этой неделе, а также на волатильности на рынках, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.08 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,95%, до 23870,97 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,96%, до 6844,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,95%, до 2575,38 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча членов Федеральной резервной системы (ФРС) США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку, до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Повышение ставок в банковской системе удорожает стоимость заёмных средств и тем самым негативно влияет на биржевые обороты.

При этом президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в Twitter в очередной раз раскритиковал регулятор за вероятное повышение ставки на декабрьском заседании — в ситуации с сильным долларом и низкой инфляцией.

Другим фактором снижения индексов аналитики называют истечение сроков действия опционных контрактов в прошлую пятницу. "В пятницу рынки сильно пострадали, и сейчас мы наблюдаем нестабильность на торгах", — приводит агентство Рейтер мнение старшего рыночного экономиста Spartan Capital Securities Питера Кардийо (Peter Cardillo). "Истечение срока действия опционов в пятницу сыграет большую роль в поддержании высокой волатильности", — добавляет аналитик.