МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером продолжает снижаться перед двухдневным заседанием ФРС США, которое начнется уже во вторник, а также на статистике рынка недвижимости в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.28 мск курс евро к доллару рос до 1,1347 доллара за евро с 1,1306 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 112,88 иены с 113,38 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,27%, до 97,18 пункта.

В центре внимания мировых инвесторов находится заключительная в 2018 году встреча ФРС США 18-19 декабря. Рынки ждут, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку, до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых.

При этом трейдеры будут ждать сигналов от регулятора относительно дальнейшей политики в 2019 году.

"Инвесторы все больше убеждены, что ФРС начнет вводить условия для создания паузы в цикле повышения ставок", — приводит агентство Рейтер мнение главного рыночного стратега Cambridge FX в Торонто Карла Шамотты (Karl Schamotta). Рост ставок при прочих равных позитивно влияет на доллар, соответственно, приостановка эскалации поднятий этого индикатора может воздействовать в обратном направлении.

Инвесторы также обратили внимание на статистику индекса доверия американских строительных компаний, рассчитываемого Национальной ассоциацией жилищно-строительных компаний (NAHB). В декабре этот показатель упал на 4 пункта, до минимальных с мая 2015 года 56 пунктов. При этом аналитики, опрошенные Econoday, ожидали роста показателя на 1 пункт с ноябрьских 60 пунктов.