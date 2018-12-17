МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги в понедельник на Лондонской фондовой бирже (LSE) без единой динамики, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 0,58%, до 6,16 доллара, "Новатэка" — выросла на 0,35%, до 172,8 доллара, "Лукойла" — опустилась на 0,68%, до 75,48 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,11%, до 4,61 доллара, "Газпром нефти" — на 1,11%, до 26,65 доллара.

Цена расписок "Норникеля" увеличилась на 1,2%, до 19,88 доллара, НЛМК — на 1,72%, до 23,11 доллара, "Северстали" — на 2,3%, до 14,22 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 0,93%, до 1,2 доллара, Сбербанка — снизились в стоимости на 0,09%, до 10,98 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", уменьшилась на 2,18%, до 16,14 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" выросла на 0,6%, до 13,52 доллара, "Ленты" — на 1,14%, до 3,1 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 2,71%, до 2,43 доллара.