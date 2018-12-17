МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров, Елена Лыкова. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на текущей рабочей неделе повышения рынка акций РФ по индексу РТС и рубля против доллара и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости.

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи почти не изменится, оставшись в районе около 2365 пунктов, а индекс РТС вырастет на 1,2%, до 1130 пунктов. Цена на нефть марки Brent подрастет на 1 доллар, оказавшись выше 61 доллара за баррель, а курс евро к доллару останется выше уровня 1,13. Рубль относительно доллара подрастет на 15 копеек и на 23 копейки — к евро, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

Основным событием недели станет решение ФРС США относительно процентной ставки, которое произойдет в среду, отмечает Константин Кочергин из банка "Восточный". "Безусловно, внимание инвесторов будет приковано к пресс-конференции председателя ФРС. Падающему рынку инструментов с фиксированной доходностью очень необходимы комментарии относительно снижения темпов ужесточения денежно-кредитной политики", — комментирует он.

"Рынки уверены, что базовая процентная ставка будет повышена на 25 б.п., однако значительно важнее будут сопроводительные комментарии регулятора. Если Федрезерв укажет на увеличившиеся риски, которые будут оказывать давление на экономику в 2019 году, то это может стать сигналом к более медленному ужесточению монетарных условий. Это может поддержать фондовые рынки, ослабив позиции доллара", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" указывает, что мягкие заявления ФРС о будущей траектории ужесточения денежно-кредитной политики могут повысить аппетит инвесторов к риску.

"Нефть консолидируется в широком коридоре 57-63 доллара за баррель Brent, где пока и останется. Статистика по запасам сырья в США, которая публикуется еженедельно, сейчас не оказывает особенного влияния на нефтяные котировки", — замечает Анны Бодровой из "Альпари".

Помочь нефти уверенно закрепиться выше уровня в 60 долларов за баррель может помочь потенциальное ослабление доллара по итогам заседания ФРС, а также сокращение или стабилизация объемов добычи в США, полагает Евстифеев.

Банк Японии 20 декабря также объявит решение о процентной ставке, также напоминает Кочергин.

На предстоящей неделе в фокусе также пресс-конференция президента России, отмечает Георгий Ващенко из ИК "Фридом Финанс". "Из важной статистики можно отметить данные по инфляции и торговому балансу в Еврозоне и в Японии, промпроизводству, розничным продажам и безработице в России, динамика разрешений на строительство в США", — добавляет он.

РУБЛЬ ПОДРАСТЕТ

В рублевых парах нет ярких торговых идей, "все идет" или от рынка ОФЗ, или от политики, полагает Бодрова.

Впрочем, на прошлой неделе ЦБ спас рубль путем повышения ключевой ставки, считает Ващенко.

"Регулятор видит риски роста инфляции и пытается избежать дополнительного давления, которое неизбежно появилось бы за счет продаж ОФЗ, если бы ЦБ не повысил ставку. Теперь с высокой вероятностью до Нового года пара USD/RUB удержится в коридоре 66-68", — оценил он.

В отсутствии новых негативных сигналов с зарубежных площадок ожидается определенное повышение рынка нефти и курса рубля, считает Александр Бахтин из компании "БКС Премьер".

Кроме общего спроса на риск и роста цен на нефть влияние на динамику рубля окажет приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания рублевых резервов, рассуждает Богдан Зварич из Промсвязьбанка, говоря о факторах курсообразования валюты РФ на текущей неделе.

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Вайсберг напоминает, что из больших событий на нашем фондовом рынке на будущей неделе ожидаются лишь закрытие реестров акционеров "Лукойла" и "Магнита", а также квартальный отчет "Мегафона".

Аутсайдерами на предстоящей неделе, на взгляд Ващенко, будут акции нефтегазового сектора и банков, а лучше рынка будут торговаться бумаги телекомов.

Несколько лучше рынка на предстоящей неделе могут выглядеть акции компаний нефтехимического, а также потребительского сектора, считает Андрей Манько из РИА Рейтинг. Бумаги финансовых компаний могут отыграть часть потерь от повышения ставки Центробанком РФ, также отмечает он.

"Если говорить о секторах и бумагах, то мы бы выделили компании, ориентированные на внутренний рынок. В частности, мы бы выделили "Аэрофлот", "Магнит" и МТС, которые на фоне укрепления рубля могут показать динамику лучше рынка. Также возможен коррекционный рост в "Газпроме", на фоне ухода на второй план ситуации вокруг санкций по "Северному потоку — 2", и Сбербанке", — считает, в свою очередь, Зварич.