МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в понедельник снизился на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков, рост новых санкционных рисков обусловил во второй половине торгов снижение стоимости российских активов, отмечают эксперты.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи снизился на 0,28%, до 2359,13 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,27% до 1113,44 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Рынок РФ вечером попал под давление санкционных рисков и не смог удержаться в плюсе, хотя в течение дня пытался расти. Госдеп США не исключил введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, которые могут заключаться в закрытии портов ЕС и США для российских судов, как предлагал ранее президент Украины Петр Порошенко, отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club. Кроме того, спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Вашингтону нужно рассмотреть возможность увеличения своего присутствия в Черном море.

Негативный фон также поддерживался конъюнктурой западных фондовых рынков. Основные американские фондовые индексы в начале торгов понедельника снижались на 0,6-0,8%, западноевропейские рынки в понедельник опустились на 0,9-1,1%. В лидерах снижения в РФ в итоге оказались бумаги "Юнипро" (-5,5%), ММК (-4,6%), "Алросы" (-1,5%), Сбербанка (-1,4%). Подорожали акции "Северстали" (+2,3%), "Мечела" (+1,7%), "Русала" (+1,5%), НЛМК (+1,5), "Норникеля" (+1,4%).

Индекс Мосбиржи опустился ниже 2360 пунктов и все ближе продвигается к поддержке на уровне 2345 пунктов, рассуждает Анна Бодрова из компании "Альпари". "Краткосрочный торговый коридор по рублевому индикатору составляет 2340-2365 пунктов, с преимущественным движением вниз. Индекс РТС выпадет из коридора 1110-1135 пунктов, после пробоя вниз уровня 1110 пунктов, ближайшая поддержка встретится на 1100 пунктах", — добавила она.

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2310-2410 пунктов, а РТС – в коридоре 1100-1130 пунктов, считает Марчена.