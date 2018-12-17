МОСКВА, 17 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в понедельник слабо менялся к доллару и снижался к евро, отыгрывая попытки роста европейской валюты на форексе в район 1,135 доллара.

Рост санкционных рисков был частично нивелирован словесными интервенциями главы Минэкономразвития Максима Орешкина.

Курс доллара расчетами "завтра" на 22.16 мск снижался на 7 копеек — до 66,70 рубля, курс евро рос на 24 копейки, до 75,71 рубля.

ГЕОПОЛИТИКА VS СЛОВЕСНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Рубль к вечеру растерял рост, который отмечался в утренние и дневные часы. Рынок нефти, пытавшийся удерживаться на психологически значимом уровне 60 долларов за баррель сорта Brent, к вечеру все же ушел ниже него. Негативная конъюнктура мировых фондовых рынков также сигнализировала о снижении спроса на рисковые активы.

Вечером рубль попал под давление санкционных рисков. Госдеп США не исключил введения новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе, которые могут заключаться в закрытии портов ЕС и США для российских судов, как предлагал ранее президент Украины Петр Порошенко, отмечает Иван Марчена из ГК Forex Club.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с 22 моряками и двумя сотрудниками СБУ были задержаны, трое из них были ранены, они были госпитализированы и получили медпомощь, их жизни ничто не угрожает. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Президент России Владимир Путин ранее назвал инцидент в Черном море провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.

Впрочем, словесные интервенции главы Минэкономразвития Максима Орешкина, о слабом влиянии на курс ожидаемого в январе возобновления покупок валюты Центробанком на открытом рынке для Минфина, отчасти компенсировали геополитический негатив для рубля.

Из-за существенно снизившихся цен на нефть объемы покупки валюты будут невелики. К тому же они накладываются на сезонно сильный (по платежному балансу) первый квартал, сказал Орешкин.

В итоге, доллар вечером снижался к рублю на 0,1%, евро повышался на 0,3%. Рублевая цена нефти при этом колебалась ниже уровня 4 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Пара доллар/рубль остается в диапазоне 66-67, а пара евро/рубль продолжает торговлю между 75-76,20, рассуждает Елена Кожухова, из компании "Велес Брокер".

Причин для выхода за пределы указанных "боковиков" на рынке пока не наблюдается, оценила она.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 65,8-67 рубля, евро – в коридоре 75-76,4 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.