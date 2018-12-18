МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам во вторник утром снижается, инвесторы настроены осторожно в ожидании результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.49 мск курс евро к доллару рос до 1,1351 доллара за евро с 1,1347 доллара на прошлом закрытии, курс доллара к иене снижался до 112,53 иены со 112,83 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,04%, до 97,06 пункта.

Очередная встреча Федрезерва США состоится 18-19 декабря, по ее итогам аналитики ожидают, что регулятор в четвертый раз за год повысит свою базовую ставку — до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Традиционно повышение ставки поддерживает курс доллара.

Основное внимание аналитики будут обращать на прогнозы ФРС по дальнейшей монетарной политике, а именно, будут ли замедлены темпы повышения ставок.

"Мы ожидаем "голубиное" повышение ставки Федрезервом. Данные статистики были не достаточно слабыми, чтобы центробанк не повысил ставку в декабре", — считает старший валютный стратег NAB Родриго Катриль (Rodrigo Catril), чьи слова приводит агентство Рейтер.