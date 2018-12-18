МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно изменяется во вторник перед последним в текущем году заседанием ФРС США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,4 доллара, или на 0,03%, до 1252,2 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,05% — до 14,752 доллара за унцию.

Мировые инвесторы ожидают двухдневной встречи ФРС США, которая начинается во вторник. От нее рынки ждут новых прогнозов регулятора по экономике страны, а также по количеству повышений ставки в 2019 году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации их может быть меньше. Если заявление ФРС окажется более мягким, чем ожидают рынки, курс доллара снизится и подтолкнет вверх стоимость золота.

"Инвесторы надеются, что цена золота пойдет вверх после заседания ФРС", — сказал агентству Рейтер управляющий директор GoldSilver Central Брайан Лан (Brian Lan).

Кроме того, спрос на золото в качестве более надежного актива поддерживает волатильность на мировых фондовых рынках. Американские рынки упали в понедельник на 2% в среднем, вслед за ними во вторник снижаются и азиатские биржи.