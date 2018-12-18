МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рынок акций РФ в начале торгов ощутимо снижается на негативном внешнем фоне. Рубль слегка снижается к доллару и евро в начале дня

Индекс Мосбиржи к 10.09 мск снижался на 0,9%, до 2337 пунктов, индекс РТС — на 1% — до 1103 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Стоимость нефти снижалась на 1,5%, до 58,74 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 2,1-2,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник снижались на 0,7-1,8%, японский Nikkei 225 — на 1,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.