МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с конца ноября, свидетельствуют данные биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.33 мск снижался на 1,2%, до 2332 пунктов, индекс РТС — на 1,2% — до 1099,7 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Давление приходит с мировых торговых площадок. Стоимость нефти с утра снижалась почти на 2%, до 58,44 доллара за баррель по марке Brent.

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах снизились на 2,1-2,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижались во вторник на 0,7-1,8%, японский Nikkei 225 — на 1,8%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,7%.