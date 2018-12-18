МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник на Лондонской фондовой бирже (LSE) демонстрируют преимущественно негативную динамику, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.27 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опускалась на 1,27% — до 6,08 доллара, "Лукойла" — на 1,23%, до 74,55 доллара, "Новатэка" — на 1,07%, до 170,95 доллара. Бумаги "Газпрома" дешевели на 1,5%, до 4,54 доллара, "Газпром нефти" — на 0,56%, до 26,5 доллара.

Цена бумаг ВТБ росла на 0,17% — до 1,2 доллара, Сбербанка — снижалась на 0,68%, до 10,9 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", прибавляли 0,56% стоимости, достигая 16,23 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,43% — до 19,79 доллара, "Северстали" — росли на 0,14%, до 14,24 доллара, НЛМК — дешевели на 1,1%, до 22,86 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" опускалась на 1,07% — до 13,38 доллара, "Ленты" — на 0,81%, до 3,07 доллара. Бумаги АФК "Система" дешевели на 0,78% — до 2,41 доллара.