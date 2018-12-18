МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник продолжил снижаться на фоне негативной конъюнктуры мировых фондовых рынков, индекс РТС опустился ниже 1100 пунктов впервые с 28 ноября.

Индекс Мосбиржи к 13.33 мск проседает на 1,2% — до 2331 пункта, индекс РТС — на 1,2%, до 1100 пунктов (уже падал до 1095,48 пункта), следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 3 копейки — до 66,75 рубля, курс евро рос на 24 копейки, до 75,98 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 2,99% — до 57,83 доллара за баррель.

РЫНКИ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Внешняя конъюнктура сложилась негативной: американские индексы закрыли торги понедельника падением более чем на 2%, азиатские биржи завершили торги вторника снижением на 0,7-1,82%. Европейские площадки снижаются на 0,2-0,9%.

"Рост рисков и падение индексов в США и Азии снова стали причиной снижения российского рынка акций", — говорит главный аналитик "Телетрейд групп" Олег Богданов.

"В лидерах снижения нефтегазовый сектор… Цены на нефть на мировом рынке снижались вслед за другими активами. Фьючерс Brent опустился ниже 59 долларов за баррель… Главная проблема — это спад мировой экономики, который с каждым днем становится все более очевидным. Рецессия приведет к снижению спроса на нефть, что и отыгрывают сейчас на нефтяном рынке", – добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции "Аэрофлота" (3,86%), депозитарные расписки Х5 (2,08%), обыкновенные акции "Россетей" (0,73%), акции "Русагро" (0,67%), "М.Видео" (0,57%).

Также поднимаются обыкновенные акции Сбербанка – на 0,37%.

В лидерах падения – акции "Лукойла" (-3,39%), ММК (-3,2%), "Газпром нефти" (-2,67%), "Акрона" (-2,05%), бумаги "Татнефти" (префы падают на 2,2%, обыкновенные акции – на 1,33%), а также акции "Роснефти" (-1,86%), обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (-1,83%), "Газпрома" (-1,61%), "Русала" (-1,55%) и акции ОВК (-1,54%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индекс Мосбиржи смотрит четко вниз, утренний пробой поддержки на уровне 2345 пунктов открыл "медведям" дорогу к 2310 пунктам, считает Александр Разуваев из "Альпари".

"Важным событием на этой неделе будет заседание ФРС по ставке в США. Считаю, что наиболее вероятно на заседании ФРС будет объявлено о снижении темпов увеличения ставки в 2019 году, это решение принесёт позитив на мировые и, в том числе, российский рынки. В таком случае индекс Мосбиржи к концу недели консолидируется в диапазоне 2350-2370 пунктов", — комментирует Дмитрий Нечаев, специалист инвестиционного отдела НПФ "Согласие".

Если вечером, с открытием торгов в США, падение возобновится, то к закрытию торгов в России давление на наши акции усилится, считает Богданов из "Телетрейд групп".