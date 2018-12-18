МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль днем усилил снижение к доллару и к евро, отыгрывая сползание рынка нефти в район 58 долларов за баррель сорта Brent.

Попытки роста европейской валюты на форексе в район 1,14 доллара оказывают свое влияние на курсовые колебания рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.32 мск повышался на 14 копеек — до 66,92 рубля, курс евро — на 45 копеек, до 76,19 рубля. Ранее во вторник доллар и евро поднимались до 66,98 рубля и 76,2975 рубля соответственно — максимумов за 1,5 недели.

НЕФТЬ УТАЩИЛА РУБЛЬ ВНИЗ

Рубль днем перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро, отыгрывая удешевление нефти в район 58 долларов за баррель сорта Brent.

Рынок "черного золота" остается под давлением на фоне опасений по поводу переизбытка предложения на рынке энергоносителей, считает Иван Марчена из ГК Forex Club. Минэнерго США оценило, что добыча сланцевой нефти в основных нефтедобывающих регионах США в январе 2019 года поднимется на 134 тысячи баррелей — до 8,166 миллиона баррелей в сутки относительно уровня предыдущего месяца.

На этом фоне данные компании Genscape о росте запасов нефти на терминале в Кушинге (Cushing) в период с 11 по 14 декабря более чем на 1 миллион баррелей также воспринимаются как "медвежий" сигнал для нефтяных котировок. Эти запасы являются обеспечением торгов нефтяными фьючерсами на NYMEX (Нью-Йоркская товарная биржа), отметил эксперт.

В итоге доллар и евро днем повышались к рублю на 0,2-0,6%. Обе резервные валюты обновили максимумы за полторы недели, поднявшись в район 67 и выше 76 рублей соответственно.

Рублевая цена нефти при этом колебалась ниже уровня 3,9 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Текущая курсовая динамика рубля явно указывает на отсутствие сильных идей: даже недавние комментарии из США о возможности усиления политического давления на РФ ослабили курс российской валюты лишь незначительно и на короткое время, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

"Эта неопределенность уже заложена в котировки, поэтому все происходящее – шум. Учитывая явную асимметричность краткосрочных рисков для рубля (вероятность негативных новостей остается выше, чем вероятность позитива), экспортеры могут занимать выжидательную позицию, в том числе из-за ожиданий решения ФРС позже на этой неделе", — добавил он.

Часть игроков, не заинтересованных в падении рубля, откупают российскую валюту, не дожидаясь ее существенной просадки, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

"Таким образом проявляется воля рынка сохранить существующий узкий курсовой диапазон, сложившийся с конца ноября — 66-67,2 рубля за доллар и 74,6 – 76,6 рубля за евро. Вероятнее всего, он останется актуальным на 18 декабря", — добавил эксперт.