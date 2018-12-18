МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером снижается к доллару и евро, отыгрывая падение рынка нефти в район 58 долларов за баррель сорта Brent.

Ожидание игроками завтрашнего решения ФРС США относительно ключевой ставки обусловило низкую рыночную активность российских валютных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.43 мск повышался на 14 копеек, до 66,92 рубля, курс евро — на 36 копеек до 76,11 рубля. Ранее во вторник доллар и евро поднимались до 67,02 рубля и 76,30 рубля соответственно — максимумов за 1,5 недели.

НЕФТЬ ДАВИТ НА РУБЛЬ

Рубль вечером снижался против доллара и евро, отыгрывая удешевление нефти в район 58 долларов за баррель сорта Brent.

Рынок "черного золота" попал под давлением на фоне ожиданий роста предложения на рынке энергоносителей. Минэнерго США оценило, что добыча сланцевой нефти в стране в январе 2019 года поднимется на 134 тысячи баррелей — до 8,166 миллиона баррелей в сутки — относительно уровня предыдущего месяца.

Рыночная активность российских валютных торгов невысока на фоне начинающегося сегодня двухдневного заседания ФРС. Эксперты ожидают ее повышения на 0,25 процентных пункта, до 2,25-2,5% годовых. Это станет четвертым в завершающемся году ужесточением Федрезервом денежно-кредитной политики.

В итоге доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,2-0,5%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,9 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Рубль заметно нервничает на внешнем фоне, полностью дисконтировав фактор повышения учётной ставки Банком России в прошедшую пятницу, отмечает Владимир Рожанковский из компании "Международный Финансовый Центр".

"Доллар протестировал во вторник верхнюю границу торгового канала — уровень 67 рублей. В паре с евро отечественная валюта также падает, что в целом соответствует общему тренду на повсеместную коррекцию "рисковых активов", — отметил он.

Среди экспертов имеются определенные сомнения в жесткости американского финансового регулятора в следующем году, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

"Если по итогам заседания ФРС и ее руководителю удастся развеять сомнения инвесторов, то доллар на какое-то время ожидает волна покупок на глобальных площадках, хотя вероятно лишь на краткосрочный период, так как в целом ничего принципиально нового инвесторы не узнают. Если же сомнения участников рынка в возможном замедлении темпов нормализации процентной политики в США подтвердятся, то глобальные распродажи американской валюты могут иметь более длительный характер, что окажет серьезную поддержку рублю", — сказал он.

На ближайших торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,3-67,5 рубля, евро – в коридоре 75,4-76,8 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.