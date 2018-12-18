МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Доллар США упал во вторник, когда началось двухдневное заседание Федеральной резервной системы. Ожидается, что центральный банк по итогам этого заседания повысит ставки, понизив при этом прогнозы относительно числа повышений ставок в следующем году, сообщает Dow Jones.

Индекс доллара WSJ, который отображает стоимость американской валюты против других 16 валют, упал на 0,2%, до 90,40. Против евро доллар опустился на 0,2%, а против японской иены – на 0,3% в начале североамериканской сессии.

Инвесторы поумерили свои ожидания касаемо доллара США, так как ожидается, что ФРС понизит прогнозы по ставкам в 2019 году. Некоторых инвесторов беспокоит, что ФРС слишком агрессивна в плане ужесточения денежно-кредитной политики, пытаясь вернуть ее к более традиционным нормам после нескольких лет сохранения почти нулевых процентных ставок на фоне финансового кризиса. Помимо повышения ставок ФРС также сокращает свой баланс.

Руководители ФРС на своем заседании в сентябре запланировали три повышения ставок в 2019 году и еще одно в 2020 году. Большую часть года инвесторы покупали доллар, так как сильная экономика США позволила ФРС придерживаться своего плана по постепенному повышению ставок. ФРС повысила ставки 8 раз с декабря 2015 года. Более высокие ставки обычно повышают привлекательность доллара для инвесторов.

ФРС, скорее всего, просигнализирует о двух повышениях ставок в следующем году и продолжении сокращения своего баланса, говорит Грег Андерсон, аналитик BMO Capital Markets.

Хотя президент США Трамп написал в Twitter, что, по его мнению, ФРС следует остановить сокращение баланса, это вряд ли повлияет на действия ФРС, считает Андерсон.