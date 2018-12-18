МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Цена нефти марки Brent впервые с 20 октября 2017 года опустилась ниже отметки в 57 долларов за баррель, потеряв 4,6% стоимости, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.02 мск цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 4,04%, до 57,22 доллара за баррель. При этом ранее во вторник нефть опускалась ниже отметки в 57 долларов за баррель, — до 56,87 доллара.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI при этом снижается на 5,34%, до 47,52 доллара за баррель.

В ходе вечерних торгов WTI опускалась до отметки в 47,28 доллара за баррель — минимума с 11 сентября 2017 года. Аналитики отмечают, что рынок покупателей вновь обеспокоен ростом объемов добычи, в частности в РФ и США.

"Нефть снова находится под давлением, так как сообщалось, что Россия увеличит добычу до 11,42 миллиона баррелей в день в декабре, и если это подтвердится, то это будет рекорд" — приводит агентство Market Watch мнение рыночного аналитика CMC Markets Дэвида Маддена (David Madden). "Крупнейшие нефтепроизводители могут говорить о скоординированных действиях сколько угодно, но в конечном итоге они блюдут свои интересы", — добавил аналитик.

Кроме того, по информации аналитической компании на сырьевых рынках Genscape, рост запасов на американском терминале в Кушинге (Cushing) составил 630 тысяч баррелей нефти на прошлой неделе. А по прогнозу управления энергетической информации (EIA) минэнерго США, добыча сланцевой нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США в январе вырастет по сравнению с декабрем на 134 тысячи баррелей в сутки — до 8,166 миллиона баррелей в день.