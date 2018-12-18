МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник закрыл торги умеренным снижением после волны распродаж в первой половине дня, следует из динамики торгов.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов просел на 0,37% — до 2350,29 пункта, индекс РТС — на 0,66%, до 1106,05 пункта, следует из динамики торгов Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 20.02 мск рос на 41 копейку — до 67,19 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 76,33 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 4,04% — до 57,2 доллара за баррель.

В первой половине торгов индекс Мосбиржи максимально падал на 1,6% — до 2321,57 пункта, индекс РТС – на 1,7%, до 1095,48 пункта.

"Глобальный фон в целом улучшился. Американские биржи с открытия сессии частично отыграли потери предыдущего дня. Президент США Дональд Трамп в очередной раз поддел ФРС США, призвав избежать очередной ошибки. В фокусе инвесторов по-прежнему заседание ФРС США, на котором ожидается повышение ставки на 25 п.п., но в целом, риторика по новым повышениям ставки может быть серьезно смягчена", — комментирует Анастасия Соснова из "Фридом Финанс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста – акции ОВК (4,09%), депозитарные расписки Х5 (3,8%), бумаги Сбербанка (префы выросли на 0,78%, обыкновенные акции подскочили на 2,36%), префы "Сургутнефтегаза" (-2,04%), акции "М.Видео" (0,57%), а также акции "Магнита" (1,46%), МТС (1,15%) и акции "Русагро" (1%).

"На фоне провала цен на "черное золото" отлично чувствуют себя бумаги "Аэрофлота", который выигрывает от низких цен на топливо. Тем не менее, это все диапазонные движения, и до конца года бумага останется в пределах 90-115 рублей", — отмечает Анна Бодрова из "Альпари".

Также в лидерах падения – акции ММК (-4,05%), "Лукойла" (-3,43%), "Акрона" (-2,5%), "Газпром нефти" (-2,45%), ЛСР (-2,13%), а также акции ТГК-1 (-1,88%), бумаги "Татнефти" (префы падают на 2,2%, обыкновенные акции – на 1,33%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,77%), акции "Русгидро" (-1,65%), префы "Татнефти" (-1,35%) и акции "Мегафона" (-1,21%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В среду наиболее вероятной выглядит консолидация российского рынка акций по основным индексам, полагает Соснова из "Фридом Финанс".

"Одним из основных событий завтрашнего дня станет заседание ФРС с объявлением решения по процентной ставке. Акции "Лукойла" и "Магнита" будут последний день торговаться с дивидендами. Помимо этого, в России огласят объем розничных продаж и уровень безработицы за ноябрь. В Германии будет представлен индекс цен производителей за ноябрь. В Великобритании представят индекс потребительских цен за ноябрь и индекс промышленных заказов за декабрь. В США выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке за ноябрь и запасам сырой нефти", — напоминают аналитики "Велес Капитал".