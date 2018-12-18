МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний завершили торги вторника на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "красной зоне", кроме "Магнита" и Сбербанка, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снизилась на 1,4%, до 6,07 доллара, "Новатэка" — на 1,62%, до 170 долларов, "Лукойла" — просела на 4,03%, до 72,44 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 2,04%, до 4,52 доллара, "Газпром нефти" — на 2,44%, до 26 долларов.

Цена расписок "Норникеля" уменьшилась на 1,13%, до 19,65 доллара, НЛМК — на 0,56%, до 22,98 доллара, "Северстали" — на 0,98%, до 14,08 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 1,34%, до 1,18 доллара, Сбербанка — сохранились на уровне предыдущего закрытия в 10,94 доллара. Стоимость расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", упала на 3,72%, до 15,54 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" выросла на 0,41%, до 13,57 доллара, "Ленты" — снизилась на 0,81%, до 3,07 доллара. Бумаги АФК "Система" потеряли 3,22% стоимости, опустившись до 2,35 доллара.