МОСКВА, 18 дек /ПРАЙМ/. Московская биржа предоставила инфраструктуру и интерфейсы глобального валютного рынка участникам торгов для совершения внебиржевых сделок в парах "евро-доллар" и "фунт-доллар", следует из сообщения торговой площадки.

"Наши клиенты, к которым сегодня относятся практически все банковские и небанковские финансовые институты, обслуживаемые ими клиенты и крупные корпорации, проявляют все большую заинтересованность в торговле через инфраструктуру Московской биржи финансовыми инструментами, не связанными с российским финансовым рынком, основная ликвидность в которых формируется на зарубежных платформах…. Теперь добавился доступ наших клиентов к глобальной FX-ликвидности", — в релизе приводятся слова управляющего директора по денежному и срочному рынкам Мосбиржи Игоря Марича.

"C 14 декабря 2018 года участники валютного рынка Московской биржи могут заключать внебиржевые сделки с валютной парой евро-доллар США с использованием биржевой инфраструктуры и интерфейсов валютного рынка. Технологический доступ к глобальным провайдерам ликвидности обеспечивает компания Integral. С 19 декабря 2018 года также планируется начало заключение сделок по паре фунт-доллар США", — уточняется там же.

Как сообщает площадка, клиринг и расчеты по сделкам осуществляет Национальный клиринговый центр (НКЦ, входит в группу Московская биржа), выполняющий функции центрального контрагента, что позволяет участникам использовать преимущества и сервисы единого пула обеспечения, в том числе кросс-маржирование со всеми рынками биржи и единые требования к обеспечению.

Он также отметил, что Московская биржа уже предоставила возможность заключать сделки с деривативами на глобальные бенчмарки в нефти, металлах, зарубежных акциях, а также сделки купли-продажи и РЕПО с зарубежными ценными бумагами.

Первые сделки в новом сервисе совершили "Ак Барс Банк", компания "Атон", Байкалинвестбанк, "Газпром нефть" и Совкомбанк, говорится в сообщении биржи.