МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в среду утром в ожидании решения ФРС США по денежной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1381 доллара за евро с 1,13462 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,31 иены со 112,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,2%, до 96,91 пункта.

Мировые инвесторы проявляют осторожность в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС США 18-19 декабря, сказал агентству Рейтер старший рыночный стратег CMC Markets Майкл МакКарти (Michael McCarthy).

По прогнозам аналитиков, регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку — до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако основное внимание приковано к прогнозу ФРС по количеству повышений ставки в 2019 году. Инвесторы предполагают, что регулятор может снизить количество планируемых повышений с трех до одного на фоне признаков замедления роста мировой экономики.