МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Московская биржа с 20 декабря запустит торги поставочными форвардными и своп контрактами на подсолнечник, сообщил член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич.

"Верю, что для этого класса товаров мы как инфраструктура рынка сможем привнести прозрачность ценообразования и возможность заключить сделку по лучшей цене с минимальными рисками. Товарный рынок для нас является одним из стратегических направлений развития", — сказал он на мероприятии, посвященном запуску торгов.

Торги будут проводиться поставочными форвардными контрактами на подсолнечник, предусматривающими расчеты по сделкам от трех до 180 дней, и поставочными своп контрактами. Участникам торгов станут доступны три класса подсолнечника в соответствии с ГОСТ. Торги будут проводиться на торгово-клиринговой платформе "Урожай", на базе которой проходит торговля биржевыми производными финансовыми инструментами на зерно и сахар.

В настоящее время из 54 аккредитованных на бирже элеваторов 33 осуществляют хранение подсолнечника в разных регионах России, еще более 10 элеваторов находятся в процессе получения аккредитации. При доставке подсолнечника будет использоваться инфраструктура "Русагротранса".

В декабре 2015 года Московская биржа запустила торги форвардными контрактами на зерно на Национальной товарной бирже (НТБ). В ноябре 2016 года НТБ ввела торги фуражным ячменем и кукурузой, а в марте 2017 года на бирже стартовали торги сахаром (своп-договоры и поставочные форварды) и свопами на зерно.