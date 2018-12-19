МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в среду на фоне надежд на достижение властями Италии соглашения с Еврокомиссей по госбюджету страны, а также на фоне внутренних корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.40 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,57%, до 6739,4 пункта, французский CAC 40 — на 0,27%, до 4767,15 пункта, немецкий DAX — на 0,25%, до 10768,39 пункта. Итальянский индекс FTSE Mib повышался на 0,91% до 18813,8 пункта.

Поддержку настроений европейских инвесторов в среду оказывают сообщения вокруг итальянского госбюджета. Во вторник вечером итальянский сенатор Андреа Маркуччи заявил, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте в среду доложит в сенате парламента о завершении переговоров с Европейской комиссией (ЕК) по вопросу о госбюджете страны на 2019 год. Как пишет агентство Блумберг со ссылкой на источники, стороны смогли достичь соглашения по данному вопросу. Теперь рынки ждут официальных заявлений и деталей соглашения.

В минувшую пятницу в Брюсселе в ходе брифинга по итогам Совета ЕС Конте заявил, что вскоре на переговорах с ЕК будет достигнут положительный результат. Конте пояснил, что принятое решение Совета ЕС о снижении дефицита госбюджета на 2019 год с 2,4% до 2,04% ВВП не приведет к тому, что ожидания граждан будут обмануты. По его словам, такое решение стало возможным благодаря тому, что правительство изыскало другие ресурсы для осуществления реформ.

Участники торгов обратили внимание на внутренние корпоративные новости. Так, британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) и американская фармкомпания Pfizer Inc. договорились объединить свои подразделения в области здравоохранения в совместное предприятие. Акции GSK дорожают в Лондоне на 7,4%. В то же время акции ритейлера электроники Ceconomy AG (прежнее название — Metro AG) падают в цене более чем на 11% на бирже Франкфурта после того, как компания сообщила о падении чистой прибыли в 2017–2018 финансовом году, который завершился 30 сентября, почти в 9 раз, до 23 миллионов евро.

При этом центральной темой для мировых инвесторов остаются итоги последней в этом году встречи ФРС США, которые будут озвучены позднее в среду. Ожидается, что регулятор объявит о четвертом повышении базовой ставки в текущем году до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. При этом главный вопрос для рынков заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году. "Будет довольно тихий день, поскольку все взгляды обращены к заявлениям ФРС сегодня вечером", — сказал агентству Блумберг стратег State Street Global Markets Бенджамин Джонс (Benjamin Jones).