МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает снижаться в среду днем на фоне ожиданий того, что ФРС США замедлит темпы повышения базовой ставки в стране в 2019 году из-за сложностей в мировой экономике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.15 мск курс евро к доллару рос до 1,1391 доллара за евро с 1,1362 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,39 иены со 112,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,21%, до 96,9 пункта.

Рынки ждут в среду, что ФРС США в четвертый раз за год повысит базовую ставку — до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако основное внимание приковано к прогнозу ФРС по количеству повышений ставки в 2019 году. Инвесторы предполагают, что регулятор может снизить количество планируемых повышений с ранее запланированных трех на фоне признаков замедления роста мировой экономики. Ужесточение кредитно-денежной политики традиционно способствует ростку курса национальной валюты.

Президент США Дональд Трамп уже не раз критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за повышение ставки. В понедельник Трамп в очередной раз выразил свое недовольство по поводу темпов повышения ставки, написав в Twitter, что "с очень сильным долларом и практически без инфляции… пылающим Парижем и Китаем на спаде" просто невероятно, что ФРС еще рассматривает очередное ее повышение.

"Повышение ставки по-прежнему возможно, независимо от недовольства Трампа, но высок шанс того, что регулятор снизит количество повышений в 2019 году до двух с трех", — отмечает стратег Societe Generale Кит Джакс (Kit Juckes), мнение которого приводит агентство Рейтер.