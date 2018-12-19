МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду снижается на фоне ощутимого провала рынка нефти по итогам торгов вторника, при этом позитивная динамика западноевропейских биржевых индексов и американских фондовых фьючерсов отчасти компенсирует нефтяной негатив, отмечают эксперты.

К 13.46 мск рублевый индикатор Мосбиржи снижался на 0,4%, до 2341 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,8%, до 1097 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи. Накануне стоимость нефти обвалилась почти на 6% в направлении 55 долларов за баррель – до минимума с октября 2017 года. В среду "черное золото" пытается корректироваться, однако пока это лишь коррекция.

При этом западноевропейские биржевые индексы растут в начале торговой сессии на 0,4-0,8%, американские фондовые фьючерсы – на 0,9%. В лидерах снижения на российской площадке — бумаги нефтяных компаний: "Татнефти" (-2,2%), "Русснефти" (-2,1%), "Роснефти" (-1%), префы "Башнефти" (-1,4%). Подорожали ГДР "Ленты" (+3,2%), ГДР X5 (+1,8%), "Распадской" (+1,2%). Акции "Аэрофлота" (+1,8%) продолжают отыгрывать снижение рублевой цены нефти – баррель марки Brent подешевел уже до 3,8 тысячи рублей.

Ключевым уровнем поддержки на российском рынке выступает диапазон 2325-2330 по индексу Мосбиржи, оценила Анастасия Попова из компании "БКС Брокер". Рыночная активность на фондовых площадках продолжает оставаться низкой, так как участники торгов ждут завершения двухдневного заседания ФРС США, рассуждает Даниил Егоров из Dukascopy Bank.

"Что касается второй половины дня, то динамику российских индексов акций определит содержание еженедельной статистики минэнерго США по изменению запасов сырой нефти, которая должна быть опубликована сегодня. Сокращение запасов сырья больше чем на 3 миллиона баррелей может стать поводом для коррекционного роста цен на нефть, что окажет поддержку акциям нефтегазовых компаний", — добавил он.

"В дальнейшем динамика на отечественном рынке во многом будет продиктована настроениями инвесторов на мировых площадках, в том числе и товарных. Основные риски связаны с потенциальным замедлением роста глобальной экономики. Таким образом, любые новости, которые могут снизить эти опасения и поддержать рост, будут позитивно восприняты инвестиционным сообществом. Ближайшим драйвером могут стать новости о приостановке цикла повышения ставок ФРС США", — заключает Попова.