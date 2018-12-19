МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Российский рынок акций в среду отреагировал на произошедшее накануне снижение нефтяных котировок до минимумов октября 2017 года — в конце дня вторника стоимость барреля Brent опускалась ниже 56 долларов. В среду нефть незначительно (менее чем на 0,5%) скорректировалась относительно падения во вторник.

При этом влияние довольно значительного (более чем на 6%) падения "черного золота" на котировки российских активов было относительно скромным.

В начале дня индекс Мосбиржи снижался на 0,6%, до 2337 пунктов, индекс РТС — на 0,9% — до 1097 пунктов. Рубль менялся к доллару и евро разнонаправленно, однако движение в обе стороны также не было значительным (менее 10 копеек).

КОГДА ОТЫГРАЮТ НЕФТЬ?

Опрошенные "Прайм" эксперты разошлись в оценке влияния "нефтяного фактора" на рынки. Снижение цен на нефть – следствие опасений замедления роста мировой экономики на фоне затянувшейся торговой войны между США и Китаем. В ослаблении рубля нефтяной фактор в настоящий момент можно назвать доминирующим, уверена аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

В свою очередь, старший аналитик по нефтегазовому сектору "Атона" Александр Корнилов считает, что рынок реагирует не только и не столько на нефтяные цены. "Имеет место общее падение на мировых рынках и "медвежье" настроение в целом. Нельзя сказать, что это как-то связано непосредственно с нефтью", — сказал он.

Помимо этого, рынок пока скептически оценивает начинания ОПЕК+ – предпочитает увидеть непосредственные результаты сокращения, в частности, выражающиеся в снижении товарных запасов нефти. Пока этого не происходит. Кроме того, рынок взвешивает риски продолжения роста добычи в США, а также риски замедления роста потребления нефти в мире в следующем году, добавил эксперт.

В последнее время рынок стал маловосприимчивым к динамике нефтяных котировок в краткосрочной перспективе ввиду их высокой волатильности, согласен глава департамента управления активами General Invest Денис Горев.

По его словам, это означает, что "отыгрыш" снижения нефти на российском рынке может произойти чуть попозже, когда станет понятно, что отскока в них ждать не стоит. Тогда мы увидим коррекцию.

ВЛИЯНИЕ НА РУБЛЬ

Эксперты отмечают, что, помимо нефтяного, на российский рынок влияют еще два фактора: фактор глобальной коррекции на рынке акций и фактор возможных санкций – их эффект окажет дополнительное негативное давление.

Это касается, в первую очередь, курса российской валюты. Все вышеперечисленные причины окажут негативное влияние на курс рубля.

"Мы не исключаем, что в ближайшее время очередная волна санкций коснется России, что станет поводом для роста курса доллара до 72-73 рублей", — прогнозирует Горев.

По мнению Сосновой, краткосрочная реакция на обрушение цен на нефть Brent – ослабление рубля, но позитивным моментом является то, что рубль все еще держится в границах среднесрочного диапазона 65-68 за доллар. "Скорее всего, движение нефти к 55 долларам за баррель уже заложено в ожиданиях. В долгосрочном периоде рубль попытается найти очередную точку равновесия в диапазоне 65-68 за доллар в соответствии со сложившимися новыми уровнями цен на нефть", — полагает она.

Дополнительное давление на валюты развивающихся рынков создают ожидания повышения ставки ФРС США. В текущем году ФРС три раза повышала ставку, и ожидается, что регулятор в среду объявит о четвертом повышении — до 2,25-2,5% с нынешнего уровня в 2-2,25% годовых. Однако главный вопрос для инвесторов заключается в темпах ужесточения монетарной политики в США в следующем году. Соответствующий сигнал будет дан по итогам заседания.

ЧТО ЖДЕТ РЫНКИ

Эксперты полагают, что волатильность на рынке нефти может сохраниться и в 2019 году — ведь это торгуемый товар, который, как и прочие, подвержен спекуляциям. По мнению Горева, не исключено снижение до уровней 2016 года. Это может произойти на фоне того, что сокращение спроса на нефть сталкивается с увеличением ее добычи, что приводит к избытку нефти, что, в свою очередь, окажет влияние и на курс рубля, и, соответственно, на российские акции.

"Для российского рынка 2019 год может оказаться крайне негативным, если мы говорим об РТС, то есть в долларовом выражении. ММВБ же, напротив, может продемонстрировать существенный рост – эффект курсовой разницы", — прогнозирует он.

Соснова, в свою очередь, полагает, что для нефти договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки будут играть роль сдерживающего условия. Рубль приобрел некоторую устойчивость к колебаниям нефти в отсутствие ярко выраженного тренда. Индексы в большей степени реагируют на общую ситуацию на финансовых рынках.

"Таким образом, волатильность рынка нефти будет находить отражение в котировках российских компаний и рубле "постольку-поскольку", — заключила она.