МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль днем в среду снижается по отношению к доллару и евро на фоне упавшего во вторник вечером рынка нефти.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.22 мск повышался на 16 копеек, до 67,44 рубля, курс евро — на 46 копеек, до 76,89 рубля. Вчерашний провал рынка нефти почти на 6% и неуверенная сегодняшняя динамика фондового внутреннего рынка не дает повода для игры на повышение курса российской валюты. Признание несостоявшимся аукциона Минфина РФ по размещению ОФЗ также добавляет негатива в курсовую динамику рубля.

Давление на стоимость рисковых активов (в том числе на нефть и на рубль) приходит от ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, которая сегодня может повысить (четвертый раз в этом году) базовую ставку – уже до 2,25-2,5% годовых, считает Иван Марчена из ГК Forex Club. Кроме того, Американский институт нефти (API) оценил, что за неделю по 14 декабря коммерческие запасы нефти в США выросли на 3,5 миллиона баррелей, хотя эксперты прогнозировали снижение запасов на 2,44 миллиона баррелей.

Наконец, аукцион Минфина РФ по размещению ОФЗ серии 26223 на 10 миллиардов рублей не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым для ведомства ценам. Это добавило негатива в курсовую динамику российской валюты. В итоге доллар и евро днем повышались к рублю на 0,3-0,6%. Рублевая цена нефти при этом колебалась около уровня 3,8 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

До оглашения решения ФРС баланс на российском валютном рынке будут определять спекулянты, ведомые внешними факторами, и крупные компании, рассуждает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. "Основные события стоит ожидать вечером, когда рынок получит (помимо повышения ставки ФРС с вероятностью почти 100%) комментарии и обновленные прогнозы на 2019 год. Они должны определить кратко- и среднесрочные тренды по доллару и нефти", — добавил он.

Если ставка ФРС всё же будет повышена, то падение большинства активов глобальных рынков, включая валюты, ускорится, считает Владимир Рожанковский из компании "Международный финансовый центр". "Это может привести к скорому тестированию рублём отметки 68, что полностью ложится в канву нашего прогноза о попытках взятия долларом отметки 70 рублей ещё до Нового года", — заключил он.