МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль теряет позиции на фоне неуверенной динамики рынка нефти, евро торгуется уже выше 77 рублей, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск повышался на 28 копеек — до 67,56 рубля, курс евро — на 59 копеек, до 77,02 рубля. Евро торгуется выше 77 рублей впервые с 14 ноября.

Нефть Brent после обвала вторника почти на 6% в среду незначительно дорожает — на 0,3%, до 56,41 доллара за баррель.