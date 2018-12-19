МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в среду растут на открытии торгов после комментариев главы минфина США Стивена Мнучина относительно торговых переговоров с Китаем, а также о ситуации на биржах, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.34 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,24%, до 23731,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,09%, до 6790,28 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,21%, до 2551,62 пункта.

Во вторник в интервью агентству Блумберг министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США и Китай планируют провести переговоры по вопросам торговли в январе. Ранее Трамп в интервью агентству Рейтер не исключил возможности новой встречи с Китаем на высшем уровне для обсуждения торговых вопросов, хоть не обозначил сроков.

По словам Мнучина, обе стороны пытаются выработать соглашение к 1 марта. Ранее США перенесли дополнительное повышение пошлин на китайский импорт на 2 марта. Комментарии чиновника придали инвесторам оптимизма в вопросе заключения окончательной торговой договоренности между странами.

Кроме этого, Мнучин прокомментировал причины сильной волатильности на американских торговых площадках, которая наблюдается в последнее время. По его мнению, этому способствовал эффект "правила Волкера" (бывший глава ФРС и глава совета по вопросам экономического восстановления США в 2009 году — ред.), которое запрещает банкам совершать операции купли-продажи ценных бумаг на свои собственные средства, изначально предназначенные для покрытия обязательств перед клиентам. Запрет привел к сокращению ликвидности на торгах.

Мнучин также заявил, что к снижению ликвидности привела "высокочастотная торговля", имея в виду использующиеся на биржах для совершения сделок сверхмощные компьютеры.