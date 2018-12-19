МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду изменился разнонаправленно по индексам на фоне роста курса доллара против рубля.

Ожидания сегодняшнего решения ФРС США по базовой ставке держали игроков рынка в напряжении.

К закрытию рублевый индикатор Мосбиржи повысился на 0,35% — до 2358,58 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 0,58%, до 1099,63 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

ВСЛЕД ЗА НЕФТЬЮ

Российский фондовый рынок в среду неуверенно торговался, отыгрывая существенное (почти на 6%) снижение нефтяных котировок во вторник. Давление на стоимость рисковых активов (в том числе на нефть) пришло от ожиданий дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США, которая сегодня может повысить (четвертый раз в этом году) базовую ставку — уже до 2,25-2,5% годовых, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.

В среду нефтяные цены попытались скорректироваться вверх и к вечеру прибавляли более 3%. Поддержка пришла от данных минэнерго США о снижении запасов нефти в стране на 497 тысяч баррелей, до 441,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно снизились на 4,2 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 119,9 миллиона баррелей. Это поддержало российский рынок акций вечером.

В лидерах снижения оказались префы "Татнефти" (-2,1%), акции "Русала" (-1,9%), "Мечела" (-1,4%), "Магнита" (-1,3%). Подорожали ГДР En+ (+3,3%), акции "Полюса" (+2,9%), Polymetal (+2,6%), "Яндекса" (+2,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2300-2400 пунктов, а РТС — в коридоре 1085-1115 пунктов, считает Марчена.

Индекс Мосбиржи вышел в плюс, но стратегически рублевый индикатор все еще выглядит слабым и сохраняет потенциал снижения к 2310 пунктам, считает Анна Бодрова из компании "Альпари".

"Краткосрочный диапазон колебаний индекса заключен в рамки 2335-2360 пунктов, индекс РТС останется в пределах 1095-1105 пунктов", — оценила она.