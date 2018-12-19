МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Курс доллара снижается в среду вечером накануне публикации решения ФРС США по денежной политике, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.52 мск курс евро к доллару рос до 1,1421 доллара за евро с 1,1362 доллара на прошлом закрытии. Курс доллара к иене снижался до 112,22 иены со 112,52 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,5%, до 96,66 пункта.

Двухдневное заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США завершится позднее в среду. Аналитики, опрошенные РИА Новости, считают, что регулятор с большой долей вероятности поднимет базовую ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5%, несмотря на призывы из Белого дома остановить политику ужесточения.

При этом инвесторы будут ожидать прогноза ФРС по количеству повышений ставки в следующем году. Изначально их планировалось три, однако в случае ухудшения экономической ситуации может быть и меньше.

"Мы ожидаем, что ФРС поднимет ставку, при этом реакция валютных рынков будет зависеть от прогнозов dots (прогноз по количеству повышения ставки в будущем — ред.), а также от тона (выступления главы регулятора Джерома Пауэлла — ред.)", — приводит агентство Рейтер слова главы отдела валютной стратегии TD Securities Марка Маккормика (Mark McCormick).

"Что касается доллара США, мы считаем, что наиболее вероятная динамика — снижение, несмотря на тот факт, что рынки уже отреагировали на возможную паузу, которую возьмет регулятор в повышении ставок", — добавляет аналитик.