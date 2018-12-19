МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Рубль вечером в среду снижался к доллару и в большей степени — к евро, отыгрывая закрепление европейской валюты на форексе выше отметки 1,14 доллара.

Отскок рынка нефти в район 57,5 доллара за баррель сорта Brent компенсировался неудачными аукционами Минфина РФ по размещению ОФЗ, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.42 мск повышался на 36 копеек, до 67,64 рубля, курс евро — на 84 копейки, до 77,27 рубля.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Рубль вечером снижался против доллара и в большей степени – к евро, отыгрывая попытки европейской валюты на форексе закрепиться выше отметки 1,14 доллара.

Вчерашний провал рынка нефти почти на 6% большую часть торгов слабо корректировался. Однако после выхода вечером еженедельных данных минэнерго США по динамике запасов топлива в стране нефть смогла отскочить вверх на 3%.

Запасы нефти в США снизились на 497 тысяч баррелей, до 441,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов неожиданно снизились на 4,2 миллиона баррелей, или на 3,4%, составив 119,9 миллиона баррелей.

В то же время, слабые результаты аукционов Минфина РФ по размещению ОФЗ компенсировали пытающуюся дорожать нефть. Ведомство на трех аукционах в среду в условиях возобновившегося ослабления рубля на фоне дешевеющей нефти сумело разместить ОФЗ только двух серий на 3,43 миллиарда рублей (по номиналу) при предложении бумаг трех серий на 25,1 миллиарда рублей.

В итоге, доллар и евро вечером повышались к рублю на 0,5-1,1%. Рублевая цена нефти при этом колебалась выше уровня 3,85 тысячи рублей за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Ослабление рубля к доллару происходило не только вопреки распродажам американской валюты на форексе, но и вопреки росту нефтяных котировок, рассуждает Юрий Кравченко из ИК "Велес Капитал".

Подобная ситуация, по всей видимости, была в очередной раз вызвана беспокойством инвесторов, связанным с геополитическими рисками, добавил он.

На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 67-68,2 рубля, евро – в коридоре 76,5-77,9 рубля, считает Иван Марчена из ГК Forex Club.