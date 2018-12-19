МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Стоимость золота растет перед тем, как Федеральная резервная система (ФРС) США позднее в среду объявит свои прогнозы по количеству повышений процентной ставки в 2019 году, следует из данных торгов.

По состоянию на 20.11 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex поднималась на 5,35 доллара, или 0,43%, до 1258,95 доллара за тройскую унцию. Цена мартовского фьючерса на серебро увеличивалась при этом на 1,18%, до 14,87 доллара за унцию.

Участники торгов ждут итогов встречи ФРС США, которые будут озвучены позднее в среду. По прогнозам экспертов, на последнем в этом году заседании регулятор в четвертый раз за год повысит базовую ставку.

"Большинство участников рынка ожидает повышения ключевой ставки на 25 базовых пунктов, до 2,25-2,5%, однако в первую очередь инвесторов интересует, сколько повышений ставки регулятор прогнозирует в 2019 году — два или три", — говорится в обзоре аналитика компании "Сбербанк КИБ" Марии Красниковой, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Ожидания замедления роста ставки ФРС в следующем году оказывает давление на курс доллара, что позитивно отражается на стоимости золота, так как более дешевый доллар делает покупку драгметалла более привлекательной для держателей других валют.