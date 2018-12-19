МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Рубль растерял часть позиций против доллара, обретенных на сообщении Минфина США о намерениях исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка, после решения ФРС США повысить ставку, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 22.26 мск снижался на 2 копейки, до 67,26 рубля, курс евро повышался на 18 копеек, до 76,60 рубля.

Ранее (около 21.00 мск) рубль отвоевал у доллара и евро 60-70 копеек (к текущим на тот момент уровням) на новостях о том, что Минфин США намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней. Доллар при этом опускался до 66,975 рубля, евро — до 76,55 рубля.

Решение ФРС США повысить базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых привело к частичной компенсации роста рубля против доллара, произошедшего на новостях о планах минфина США. Курс рубля учел ослабление европейской валюты к доллару на форексе в район 1,139.