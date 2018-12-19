МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Доллар незначительно замедлил темпы снижения к мировым валютам после публикации ожидаемого решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению базовой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.33 мск курс евро к доллару рос до 1,1387 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1362 доллара за евро. Курс доллара к иене опускался до 112,46 иены за доллар со 112,52 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,2%, до 96,91 пункта.

До публикации решения ФРС доллар более существенно снижался к евро и иене, а индекс доллара опускался на 0,44%.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых, как и ожидали большинство аналитиков. Это повышение стало уже четвертым по счету в текущем году, ФРС уже повышала ставку в марте, июне и сентябре.