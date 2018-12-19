МОСКВА, 19 дек /ПРАЙМ/. Американские фондовые индексы замедлили рост после того, как Федеральная резервная система (ФРС) США ожидаемо повысила базовую процентную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.43 мск промышленный индекс Dow Jones поднимался на 0,54% — до 25804,57 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,37%, до 6810,65 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,52% — до 2559,38 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС (в 22.00 мск) индекс Dow Jones рос на 1,07%, NASDAQ — на 0,82%, S&P 500 — на 1,11%.

ФРС США по итогам заседания 18-19 декабря ожидаемо повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых. В 2019 году регулятор прогнозирует три повышения базовой ставки до среднего уровня в 3,125% годовых.

Следующее заседание регулятора состоится 29-30 января.