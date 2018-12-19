МОСКВА, 19 дек/ПРАЙМ/. Показатели доходности десятилетних и тридцатилетних гособлигаций США (US Treasuries) заметно снижаются после публикации решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по повышению процентной ставки и прогнозам на повышение в следующем году, свидетельствуют данные торгов.

Доходность десятилетних US Treasuries на 22.52 мск опускается до 2,792% против уровня до объявления решения в 2,826%. Доходность тридцатилетних US Treasuries снижается до 3,018% против 3,052% до публикации.

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 18-19 декабря повысила базовую процентную ставку на 0,25 процентного пункта — до 2,25-2,5% годовых с 2-2,25% годовых.

Согласно графику dot plot (прогнозу динамики ставки), шесть членов комитета ФРС прогнозируют три повышения ставки в следующем году, до среднего уровня в 3,125% годовых. При этом другие пять человек выступили за повышение ставки два раза — до уровня в 2,875% годовых.

На сентябрьском заседании мнения его участников разделились — группы по четыре человека каждая голосовали за повышение ставки в 2019 году три, четыре и пять раз.