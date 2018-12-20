МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром после восстановления днем ранее вернулись к снижению на опасениях относительно риска переизбытка предложения сырья, свидетельствуют данные торгов и мнения аналитиков.

По состоянию на 8.01 мск стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,82% — до 56,19 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI — на 2,24%, до 47,09 доллара за баррель.

В среду нефть обеих марок кратковременно дорожала более чем на 3% на фоне коррекции после падения на 5% в предыдущий день торгов. Но уже в четверг рынки снова отыгрывают обеспокоенность относительно риска переизбытка предложения сырья на рынке на фоне увеличения запасов и добычи в США и признаков замедления роста мировой экономики.

"Восстановление в среду представляло собой закрытие коротких позиций. Однако инвесторы быстро переключили внимание на ухудшение фундаментальных показателей рынка нефти, включая новые признаки замедления экономического роста в следующем году, рекордную добычу и отсутствие доверия к обещанию ОПЕК ограничить добычу", — сказал агентству Рейтер главный аналитик по рынку нефти в консалтинговой компании JLC Си Цзяруи (Xi Jiarui).

Участники торгов также не оставили без внимания данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю, уменьшились всего на 500 тысяч баррелей, хотя аналитики ожидали большего снижения.