МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Цены на алюминий ощутимо снижаются в четверг после заявления минфина США о намерении исключить компанию "Русал" из санкционного списка, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.19 мск стоимость фьючерсов на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) снижалась на 0,9%, до 1910 долларов за тонну. При этом ранее в ходе торгов металл дешевел на 1,1%, опускаясь до отметки в 1905,5 доллара за тонну — минимума с августа 2017 года.

Цена декабрьских фьючерсов на медь на бирже Comex снижается на 0,75% — до 2,655 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). По итогам торгов среды стоимость тонны меди на LME с поставкой через три месяца выросла на 0,75%, до 6015 долларов за тонну, цинка — на 0,83%, до 2541 доллара за тонну.

В центре внимания инвесторов оказалось сообщение минфина США, который в среду сообщил, что намерен исключить En+, "Русал" и "Евросибэнерго" из санкционного списка через 30 дней. Российский бизнесмен Олег Дерипаска при этом останется в списке, активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.

После этого Лондонская биржа металлов (LME) предложила снять ограничения на торговлю алюминием "Русала", если компания будет исключена из санкционного списка США. На этом фоне инвесторы опасаются резкого роста предложения алюминия на мировом рынке.